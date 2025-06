Lagardes Euro-Moment Lucas Zeise zu Lust und Risiken des Kapitalverkehrs

Christine Lagarde haut auf die Pauke. Im führenden Wirtschaftsblatt Europas, der Londoner Financial Times, meint die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), der »globale Euro-Moment« sei gekommen, so ihr Meinungsbeitrag vom Dienstag. Da sich die USA anschickten, ihre globale Rolle als Stütze des Weltfinanzsystems aufzugeben, sei es an der Zeit, dass sich der Euro zur Weltwährung emporschwingt. Das sind neue Töne aus der EZB. Als der Euro um die Jahrtausendwe...