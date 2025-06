In Thailand hängt die Regierung von Paetongtarn Shinawatra, die erst seit knapp einem Jahr im Amt ist, am seidenen Faden. Die Koalition ist durch den Rückzug eines wichtigen Partners stark geschwächt, ein weiterer droht mit Austritt. Auslöser der innenpolitischen Krise ist ein geleaktes Telefonat der Premierministerin mit dem kambodschanischen Senatschef Hun Sen, der das östliche Nachbarland fast vier Jahrzehnte regiert hatte, bevor er die Herrschaft an seinen Sohn ...