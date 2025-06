Was Donald Trump kann, kann auch Bundesfinanzminister Lars Klingbeil. Der SPD-Politiker will sich bei der EU dafür einsetzen, dass Brüssel künftig günstige Anbieter von Konsumgütern aus Drittländern mit Zöllen belegt. »Wir müssen faire Wettbewerbsbedingungen sicherstellen und damit auch Arbeitsplätze schützen. Wer ordentliche Löhne bezahlt und die Regeln einhält, darf am Ende nicht der Dumme sein«, sagte Klingbeil am Rande eines Treffens mit seinen EU-Amtskollegen a...