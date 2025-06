Lerd fuhr pünktlich vor. Er trug eine arschcoole Sonnenbrille, so à la manière de Tom Cruise. Er klappte das Dach seines weißen Sportcoupés aus, und wir surrten los. Ich öffnete ein Reise-Gutmann und glotzte in die Gegend. Mir fiel zum ersten Mal seit längerem wieder auf, was für eine wohlgeratene Kulturlandschaft sich östlich von Neuendettelsau erstreckt. Die Windräder hinter Reuth hätte ich gern eigenhändig aus dem Erdreich gerissen. Aber dann: Moosbach, Brunn, Ke...