Bei Protesten in Nairobi ist am Dienstag der 22jährige Straßenverkäufer Boniface Kariuki von einem Polizisten mit einer Schrotflinte angeschossen und schwer verletzt worden. Videoaufnahmen zeigen, wie zwei Beamte auf den Maskenhändler einschlagen, bevor einer der beiden auf ihn feuert. Der Schuss trifft Kariuki am Kopf. Er überlebte und wird im Kenyatta National Hospital behandelt. Der Polizist ist festgenommen worden. Die Proteste entzündeten sich in Folge des Tods...