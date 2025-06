Das Urteil der argentinischen Justiz gegen Expräsidentin Cristina Fernández de Kirchner hat eine Welle von Solidaritätsbekundungen im In- und Ausland ausgelöst. Am ersten Tag ihres Hausarrests nahmen am Mittwoch rund eine Million Menschen an einer Protestkundgebung gegen die von ihnen als »Lawfare« bezeichnete Entscheidung des Obersten Gerichtshofs vom 10. Juni teil. Das Gericht hatte eine später in Hausarrest umgewandelte sechsjährige Haftstrafe und das Verbot der ...