Sie wollen der rechten Abschottungspolitik Vorschub leisten: Am Pfingstwochenende kontrollierte eine Gruppe »besorgter Bürger« an zwei Abenden an einem Grenzübergang im niederländischen Ter Apel eigenmächtig aus Deutschland einreisende Fahrzeuge, um Asylsuchende aufzuspüren. Am Sonnabend war die falsche Grenzpolizei erneut aktiv. Diesmal wenige Kilometer weiter nördlich an einem schmalen Wirtschaftsweg zwischen Sellingen und dem deutschen Dörpen im Emsland. Der in d...