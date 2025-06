Sie kamen nach Berlin, um »linke Zecken« zu verprügeln, trafen dort zufällig auf ihre Opfer. Vier junge Neonazis aus Sachsen-Anhalt sind am Donnerstag wegen eines brutalen Überfalls auf eine SPD-Bezirkspolitikerin und ihren Ehemann vom Amtsgericht Berlin-Tiergarten zu Haftstrafen zwischen einem Jahr und neun Monaten sowie zwei Jahren und acht Monaten verurteilt worden. In zwei Fällen soll in einem halben Jahr darüber entschieden werden, ob die Jugendstrafen zur Bewä...