Am kommenden Sonnabend findet bereits zum dritten Mal in Berlin der Che-Guevara-Schnellschach-Cup statt. Das anlässlich des 95. Geburtstags des »Comandante« 2023 vom Freundeskreis des Che-Guevara-Schnellschach-Cups ins Leben gerufene Turnier wird mit 15 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie nach den Schnellschachregeln des Schach-Weltverbandes FIDE in sieben Runden Schweizer System ausgetragen und nach Schnellschach-ELO ausgewertet. Als Spiellokal dient das Vere...