Wer suchet, der findet. Und wer auf dem Bau suchet, der findet Mindestlohn- und Sozialversicherungsbetrug. Bei einer »bundesweiten Schwerpunktprüfung gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung im Baugewerbe« – Razzien auf Baustellen – wurden am Montag etwa 300 Straf- und mehr als 400 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, wie die Generalzolldirektion in Bonn am Mittwoch mitteilte. In mehr als 200 Fällen wurden dabei Arbeiter ohne Aufenthaltstitel festgestellt...