Alf Auge um Auge Um Brian darin zu schulen, wie er sich eines Pausenhofschlägers erwehre, wird der Extraterrestriker Alf alttestamentarisch. USA 1988. Nitro, 15.40 Uhr Fischerfamilie Rettig Ein Jahr am Sternberger See In dritter Generation wird die Seen­fischerei Sternberg als Familienbetrieb geführt. BRD 2025. NDR, 18.15 Uhr Versteckte Paradiese Unser Lech 43 Staustufen und Wehre, dazu mannige Kanäle und Stauseen prägen den Lech. Nun soll der 256 Kilometer lange Vo...