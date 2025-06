Die Einsicht des deutschen Historikers Friedrich Meinecke über die Ursachen der Entwicklung, die zum Faschismus in Deutschland führte, lautete: Der »preußische Militarismus« hat als die eigentliche »Vorfrucht des Nationalsozialismus« zu gelten. So sahen es in den ersten Jahren nach 1945 viele Autoren – und auch die sowjetische Sicht lag auf dieser Linie. Das änderte sich jedoch vor dem Hintergrund des Ost-West-Konfliktes. Ein Geschichtsbild, das einen Zusammenhang ...