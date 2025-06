Schuhe zu kaufen, ist für Männer eine komplexe Herausforderung. Es gibt dabei so viel zu beachten. Immerhin unterscheidet sich das Angebot in Form, Farbe, Material, Verarbeitung, Pflegebedürfnis und vielem mehr. Kniffliger als die Frage, ob es Kunst-, Wild- oder Pferdeleder sein soll, ist die nach dem Modell. Denn dieses eine Kriterium macht den Schuhkauf für den Mann zu einem seltenen Moment der Kontemplation, in dem sich fundamentale Fragen seines Daseins stellen:...