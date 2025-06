Die Slowakei habe kein Interesse, ihre Militärausgaben an die neuen NATO-Vorgaben anzupassen und auch nicht, sich an möglichen kommenden NATO-Kriegen zu beteiligen: Das verkündete der slowakische Regierungschef Robert Fico in einer viel beachteten Antwort auf die Frage eines Journalisten am Dienstag. Bevor sich der Ausschuss über Verteidigungsausgaben im Präsidentenpalast in Bratislava zu Gesprächen traf, erklärte Fico: Die Slowakei werde ihren Verteidigungshaushalt...