Der als Versöhnungsakt für die jungen weiblichen Opfer des Franquismus gedachte Tag endete mit Protest. »Wahrheit, Gerechtigkeit und Wiedergutmachung! Weder Vergessen noch Vergebung!« skandierten am 9. Juni zahlreiche Frauen aus dem Publikum bei einer Veranstaltung in den Räumen der katholischen »Fundación Pablo VI« in Madrid. Dort hatte die Confer, die »Spanische Konferenz der Ordensleute«, im Rahmen des Gedenkens an das Ende der Franco-Diktatur vor 40 Jahren eine ...