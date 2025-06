Es reicht – »Basta!«, sagten am Sonntag Mieter und Lohnabhängige in mehreren europäischen Städten. Sie protestierten gegen den Massentourismus, der ihre Altstädte verändert und das Leben vor Ort zunehmend erschwert. Aktionen fanden unter anderem in den spanischen Städten Granada, Eivissa, Barcelona und Bilbao statt. Auch in Lissabon und Marseille gingen Menschen für eine stärkere Regulierung des Sektors auf die Straße. Bereits Mitte Mai hatten nach Veranstalterangab...