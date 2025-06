Das Wasser wird knapp. Nicht nur in den fernen Regionen, die hiesige Unternehmer ohnehin nur als Hort auszubeutenden Menschen- und Rohmaterials begreifen, sondern auch in Deutschland. Mehr als zwei Drittel ihres Trinkwassers bezieht die BRD aus dem Grundwasser. Und dieses steht zunehmend unter Druck, wie eine am Dienstag vorgestellte Studie des Umweltschutzverbands BUND nahelegt. Demnach wird in jedem zweiten Landkreis mehr Grundwasser entnommen, als sich durch Nied...