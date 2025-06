Frontstadtkunst

Nach Ost- und Westberlin pilgerten nicht nur Militärs und Spione, sondern auch Künstler. 1984 war die Kunstszene im Prenzlauer Berg ebenso wie die in Kreuzberg auf dem Höhepunkt ihrer Kreativität. In Ostberlin standen renovierungsbedürftige Häuser leer, in Westberlin Fabriketagen und Läden. Hier- wie dorthin zogen vor allem junge Menschen, die nach Thomas Kapielski »im Malen eine Eins und im Rechnen eine Fünf hatten«. Der »Problembezirk« Kreuzberg war bereits einige...