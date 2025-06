Pünktlich zum Beginn des Sommers legt die Deutsche Umwelthilfe (DUH) eine Studie zu den wachsenden Gefahren von Hitzewellen vor. Die globale Erwärmung macht sich auch hierzulande durch steigende Extremtemperaturen und längere Hitzeperioden bemerkbar, die besonders für ältere Menschen und Personen, die im Freien arbeiten müssen, zur Gefahr werden können. In den vergangenen beiden Jahren sind an ihnen nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts in Deutschland jeweils r...