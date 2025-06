Seit dem Beginn des israelisch-iranischen Krieges ist die Anzahl der Meldungen zum Konflikt in der Ukraine schlagartig gesunken. Aber auch dort gehen die Kämpfe mit ähnlicher Intensität wie zuvor weiter. In der Nacht zum Montag griff Russland erneut Ziele im ukrainischen Hinterland mit Raketen und Drohnen an. In Kiew wurden zwei Menschen verletzt, in der Stadt Tscherkassy vier. In Saporischschja wurde ein Industriebetrieb zerstört. Bereits am Wochenende hatte Russla...