Der Philosoph und Schriftsteller Jean-Paul Sartre (1905–1980) war ein Bourgeois, der so dachte wie wir Proletarier. Dieses Kunststück gelang ihm ausgerechnet dank seiner Abweichung vom traditionellen Marxismus. Obwohl durch und durch dialektischer Materialist, unterschied er sich doch von der marxistischen Orthodoxie in einem einzigen, jedoch entscheidenden Punkt: in der Perspektive. Was die Orthodoxen von oben sahen, sah er von unten. Das wichtigste Wort in seinem ...