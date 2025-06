Der Deutsche Bauernkrieg 1524/25 gehört zu den größten sozialen und politischen Erhebungen der frühen Neuzeit in Europa. Die Bauern, die die Mehrheit der Bevölkerung ausmachten, waren in einem System der Grundherrschaft gefangen, das sie zu Abgaben, Frondiensten und anderen feudalen Verpflichtungen gegenüber den adligen Grundherren zwang. Gleichzeitig entwickelte sich in den Städten eine aufstrebende bürgerliche Klasse, die durch Handel und Handwerk wirtschaftlich a...