Wahrscheinlich können sie ihre Songs selbst nicht voneinander unterscheiden, auch wenn Gitarrist Tom Williams behauptet, dieser sei mehr »Diamond Eyes« der Deftones und jener sei das Stück, mit dem man sich mit Primus verwandter mache: Stray from the Path aus Long Island, New York, haben eigentlich nur einen Song, und den immer wieder geschrieben. Glücklicherweise ist der sehr gut: süffiger Hardcore mit viel Distortion, dazu Bounce und Groove. Der 2005 zur Band gest...