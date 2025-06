Am 12. Juni wurde der Welttag gegen Kinderarbeit begangen. Laut der am vergangenen Mittwoch präsentierten Statistik von International Labour Organisation (ILO) und UNICEF, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, sanken die absoluten Zahlen zwar deutlich um 22 Millionen in vier Jahren. Noch 160 Millionen arbeitende Kinder gab es 2020, 2024 waren es nun 138 Millionen. Noch meilenweit ist man davon entfernt, das Problem Kinderarbeit bis 2025 beseitigt zu haben, wie...