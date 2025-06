»Krieg der Reichen gegen die Armen«

Richten wir unseren Blick nach Kalifornien und schauen uns an, was dort passiert. Unverkennbar ist die überwältigende Ausstrahlung des Chaos. Und ich spreche hier nicht von den Demonstranten. Sie reagieren zum großen Teil auf das Eindringen der Regierung in ihr Leben – die Entführung von Kindern, von alten Frauen, von Gärtnern, die bislang die Grünanlagen der Reichen pflegten, von wirklich armen arbeitenden Menschen, die versuchen, sich ein Leben im reichsten Land d...