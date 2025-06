Er wolle keinen Waffenstillstand, sondern ein Ende des Zionismus. Das erklärte Haim Bresheeth, Professor an der prestigeträchtigen Universität SOAS in London, am Wochenende auf dem ersten Kongress zum jüdischen Antizionismus in Wien. An diesem nahmen von Freitag bis Sonntag mehrere hundert Personen teil. Gekommen waren sie aus der ganzen Welt, einige reisten sogar aus Australien, Mexiko und Kanada an. Besonders freute es die Organisatorin, Dalia Sarig, dass »eine A...