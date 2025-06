Am 23. Mai 2025 diskutierte Gerhard Hanloser auf Einladung von Kristin Helberg bei einer Veranstaltung der Spore-Initiative mit Wolfgang Benz, Asal Dardan und Sarah El Bulbeisi unter dem Motto: »Was bedeutet ›Nie wieder ist jetzt?‹ Eine kritische Diskussion über formelles Gedenken und multiperspektivisches Erkennen«. Wir dokumentieren im folgenden das von Hanloser in diesem Zusammenhang gehaltene Referat. (jW) Welche Erinnerungskultur braucht Deutschland in den heut...