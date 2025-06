Kenia kommt nicht zur Ruhe: Tausende Demonstranten gingen am Donnerstag in Nairobis Zentrum auf die Straße, um Gerechtigkeit für Albert Ojwang zu fordern, einen Lehrer und Blogger, der in Polizeigewahrsam starb. Die Protestierenden trugen schwarze T-Shirts und schwenkten Plakate mit Aufschriften wie »Gerechtigkeit für Albert« und »Stoppt Polizeibrutalität«. Die Demonstrationen entwickelten sich zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei, die Tränengas und G...