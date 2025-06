Die Renten werden zum 1. Juli um 3,74 Prozent erhöht, dem hat der Bundesrat am Freitag zugestimmt. Wie die Bundesregierung verlauten ließ, bedeutet dies für eine Standardrente bei durchschnittlichem Verdienst und 45 Beitragsjahren eine Erhöhung um 66,15 Euro im Monat. Nun beginnt die Deutsche Post am Sonnabend mit dem Versand der Informationen zur Rentenanpassung. Wie das Unternehmen am Freitag in Bonn mitteilte, soll der Versand der insgesamt rund 21,5 Millionen An...