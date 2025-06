Günther Ueckers Werk wurde oft allein auf die genagelten Objekte reduziert. Dabei hat er nicht wenige nagelfreie Installationen geschaffen, Kirchenfenster gestaltet und auch mit dem Zusammenspiel von Papier und Nägeln experimentiert. Der am 13. März 1930 in Kuhlen-Wendorf in Mecklenburg geborene Künstler absolvierte nach der Schule eine Lehre als Anstreicher und Schreiner und machte dann das Abitur auf einer Kaderschule in Lübs. Sein zeichnerisches Talent fiel in de...