So ernst und besorgt hat man Bruce Springsteen selten erlebt. Das Amerika, das er liebt und über das er geschrieben hat, das »Leuchtfeuer der Hoffnung und der Freiheit«, befindet sich heute in den Händen einer »korrupten, inkompetenten und verräterischen Regierung«, begrüßt der gentlemanlike in grüner Tweedweste mit Krawatte gekleidete 75jährige Sänger am Mittwoch abend die Besucher seines ersten Deutschland-Konzerts der laufenden »The Land of Hope and Dreams«-Europ...