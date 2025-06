Für die vielen Pendler, die jeden Werktag morgens aus Spanien ins britische Gibraltar fahren, ist es eine gute Nachricht. Am Mittwoch haben Vertreter der EU-Kommission und der Regierungen in London und Madrid in Brüssel bekanntgegeben, dass sie nach vier Jahren Verhandlungen eine von ihnen »historisch« genannte Einigung erzielt haben. Demnach soll der zwischen Gibraltar und Spanien errichtete Zaun abgebaut und die britische Exklave de facto in den Schengen-Raum inte...