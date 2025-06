Der Aufrüstungswahnsinn der EU-Staaten löst auch in der Schweiz Reaktionen aus. Mit circa 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts liegt Bern zwar deutlich unter der NATO-Zielmarke von zwei Prozent, an der sich die EU-Staaten orientieren. Gemessen an den Rüstungsausgaben pro Kopf in 2024 ist die Differenz allerdings nicht sehr groß. Während die EU pro Person 823 US-Dollar ausgibt, sind es im Fall der Schweiz 755 US-Dollar. Nun will die Schweiz auch ihr Kriegsmaterialge...