Es rumpelt kräftig in den Beziehungen zwischen China und Niger. Der Grund: Es gibt allerlei Differenzen rund um die chinesischen Unternehmen, die in dem Sahelstaat die Förderung und den Export von Erdöl durchführen. Drei sind es: die China National Petroleum Corporation (CNPC), die bei Agadem im Osten des Landes Öl fördert; die West African Oil Pipeline Company (WAPCO), die das Öl per Pipeline bis an die Grenze zu Benin transportiert, von wo es zur Verschiffung bis ...