Die Beschäftigten in Luxemburg fiebern dem 28. Juni entgegen. Für diesen Tag haben die großen Gewerkschaften im Großherzogtum zu einer nationalen Demonstration gegen die Politik der Regierungskoalition aus der christsozialen CSV und der liberalen DP aufgerufen, »Wir sind an einem Wendepunkt angelangt: Während die Welt, wie wir sie kennen, ins Wanken gerät, greifen die luxemburgische Regierung und das Patronat unser Sozialmodell und unsere Errungenschaften frontal an...