Bertolt Brecht nannte ihn Mitte der 1930er Jahre »unseren ältesten Linienbold«. Das war noch vor der großen Expressionismusdebatte, die mit seinem Aufsatz »Nun ist dieses Erbe zu Ende …« und der provozierenden These, der Expressionismus habe in den Faschismus geführt, begonnen hatte. Offenbar hatte er sich früh den Ruf erworben, ein Kommunist der dogmatischen Sorte zu sein. So sahen ihn später auch viele DDR-Künstler, die ihm nach der Rückkehr aus dem sowjetischen E...