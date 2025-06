Nun zeigt sich, wozu der miese Tarifabschluss für die Beschäftigten der Deutschen Post AG (DHL Group) gut war: für fette Investitionen des börsennotierten Konzerns in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Am Mittwoch gab das Logistik- und Postunternehmen seine Pläne bekannt, wonach es mehr als 500 Millionen Euro vor allem in diesen beiden Nahoststaaten investieren will. Bereits im vergangenen Jahr habe die DHL Group ihre »Strategie 2030« vorgestellt...