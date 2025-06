In Taiwan hat am Dienstag einer der womöglich gravierendsten Spionageprozesse auf der Insel in der jüngeren Vergangenheit begonnen. In Taipeh wurden vier langjährige, zum Teil sehr einflussreiche Mitglieder der Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) wegen Spionage für die Volksrepublik angeklagt. Alle vier sind inzwischen aus der DPP ausgeschlossen worden. Die Partei, die auf eine förmliche Abspaltung Taiwans von China orientiert, stellt seit 2016 die Präsidentin (...