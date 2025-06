Deutschlands Hausärzte sollen nach den Plänen der Bundesregierung zum »Pförtner« im Gesundheitssystem werden. Das Problem: Sie nehmen selbst in Massen Reißaus. Einer aktuellen Umfrage zufolge plant ein Viertel aller Allgemeinmediziner mit eigener Praxis in den kommenden fünf Jahren aus dem Beruf auszuscheiden. Wie die Bertelsmann-Stiftung am Mittwoch mitteilte, wollten zudem viele ihre Wochenarbeitszeit bis 2030 im Schnitt um zweieinhalb Stunden reduzieren. Schon he...