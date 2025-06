Schallplatten machen das Leben aus. Gute wie schlechte. Sylvester Stewart, besser bekannt als Sly Stone, hat einige davon gemacht, gute und weniger gute. »Das Leben ist ein Schallplatte« schreibt er selbst in seiner zusammen mit dem Profischreiber Ben Greenman verfassten Autobiographie »Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin)«. Natürlich auch das der Titel einer Schallplatte. Sly and the Family Stone veröffentlichten die gleichnamige Single 1969, die B-Seite hieß »E...