Montag nacht kam es zu rassistischen Ausschreitungen in der nordirischen Stadt Ballymena. Hunderte Personen hatten sich zu einem Protest versammelt, da über das Wochenende Informationen in den digitalen Netzwerken kursierten, dass es einen sexuellen Übergriff auf eine Jugendliche in der Stadt gegeben habe. Am Montag erschienen zwei 14jährige in Zusammenhang mit dem sexuellen Übergriff vor dem Regionalgericht, die beide amtliche rumänische Übersetzer benötigten. Die ...