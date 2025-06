Ein schon wieder authentisches Bild für den Osten der Republik mittlerweile: Chemnitz ist in diesem Jahr zwar eine der beiden Europäischen Kulturhauptstädte, doch die wichtigste Bahnverbindung in die sächsische Stadt fällt immer öfter aus. Die Bahninitiative Chemnitz schlägt nun Alarm. Es geht um die Regionalexpresslinie RE 6, die Chemnitz und Leipzig verbindet. Beinahe jede Woche fielen Züge zuletzt komplett aus, kämen verspätet oder es fehle an ausreichenden Kapaz...