Seit 2022 ist es zur Routine geworden, dass Abweichungen vom Regierungs- und NATO-Standpunkt in allen Fragen, die in irgendeiner Form den Krieg in der Ukraine bzw. die Zuspitzung der deutsch-russischen Beziehungen berühren, mit der Denunziation gekontert werden, die Abweichung erkläre sich aus einem sinistren Nahverhältnis des oder der Betreffenden zu »Moskau« oder »Putin«. Die Verdächtigungen erfolgen amtlich, halbamtlich und über die angeschlossenen Medien. Insbes...