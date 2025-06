JD McPherson war drauf und dran, alles hinzuschmeißen, als der Anruf kam. Robert Plant und Alison Krauss wollten mit ihrem zweiten Kollaborationsalbum »Raise the Roof« (2021) auf Tour gehen und suchten noch einen zweiten Gitarristen. Marc Ribot hatten sie schon. Dass sie McPherson fragten, zeigt, wie sehr sie sein stets auf den Punkt genaues Gitarrenspiel schätzen. Für ihn war die Gelegenheit ein »shot in the arm«, ein enormer Anschub, kreativ und fürs Selbstbewusst...