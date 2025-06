Die EU-Kommission und die Europäische Zentralbank (EZB) sind sich einig: Bulgarien erfüllt die notwendigen Kriterien zur Einführung des Euro, berichtete Tagesschau.de am vergangenen Mittwoch. Nachdem 2024 die Eingliederung in die Währungsunion wegen zu hoher Inflation gescheitert war, habe die Regierung in Sofia »gewaltigen Einsatz« gezeigt, erklärte Philip Lane, Chefökonom der EZB. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ergänzt, Bulgarien sei der Einführung de...