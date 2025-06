Nach einer verlorenen Vertrauensfrage ist Anfang Juni in der Mongolei Ministerpräsident Luwsannamsrain Ojuun-Erdene zurückgetreten. Lediglich 44 von 120 Abgeordneten hatten sich hinter ihn gestellt. Erst vor einem Jahr war Ojuun-Erdene ins Amt gewählt worden, unter anderem mit dem Versprechen der Korruptionsbekämpfung. Auslöser für die gegenwärtige Krise waren Demonstrationen seit Anfang Mai, die sich an dem Lebensstil von Ojuun-Erdenes Sohn in den USA entzündet hat...