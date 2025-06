In der Ruhrpottstadt Bottrop lebt jedes fünfte Kind und jeder fünfte Jugendliche in einer ALG-»Bedarfsgemeinschaft«, jeder zehnte Erwachsene besitzt keinen Arbeitsplatz, und die Kommune hat sich selbst seit 2024 ein »Haushaltssicherungskonzept« auferlegt, was in Manier der Sachzwanglogik der Austerität vor allem Kürzungen im sozialen Bereich vorsieht. Am Pfingstwochenende sind im Volkspark Batenbrock rund 2.000 Jugendliche und Junggebliebene aus der gesamten Bundesr...