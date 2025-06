Die Erkenntnis, dass China global die Förderung seltener Erden dominiert und bei ihrer Aufbereitung sowie bei ihrer Weiterverarbeitung fast ein Monopol innehat, ist nicht neu. Es gibt dennoch bis heute wenige Alternativen. Eine davon ist die Mine Mountain Pass (MP) in Kalifornien, die zweitgrößte Seltene-Erden-Mine weltweit nach Bayan Obo in China. Dort werden seit den 1950er Jahren seltene Erden gefördert. Seit den 2000er Jahren geriet sie immer wieder in größere S...