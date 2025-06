Laut UN-Zahlen von Anfang Mai starben 3.800 Menschen, als am 28. März nahe der Millionenstadt Mandalay in Myanmar die Erde bebte. Verheerende Auswirkungen gab es auch im benachbarten Thailand: Das Beben mit einer Stärke von 7,7 auf der Richterskala brachte in dessen Hauptstadt Bangkok ein Hochhaus zu Fall. Der noch im Bau befindliche neue Sitz des Rechnungshofes (State Audit Office/SAO) stürzte in sich zusammen. 89 Arbeiter kamen dabei nachweislich ums Leben. Von si...