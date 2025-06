Tausende Menschen werden am Sonnabend um 12 Uhr am Bahnhof Atocha in Madrid erwartet. Dort startet die erste große Demonstration gegen die Aufrüstung in Spanien. Aufgerufen hat die Asamblea contra el Rearme (Versammlung gegen die Aufrüstung), in der 75 Gruppen, Kollektive, Parteien, Gewerkschaften und andere soziale Akteure vertreten sind. Sie verweist auf den NATO-Gipfel Ende Juni und betont, wie wichtig es sei, den zivilgesellschaftlichen Druck zu erhöhen. Die pol...